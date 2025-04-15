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Sivasspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
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Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında karşılaştığı Fenerbahçe maçının ardından bir gün izin yapan Yiğidolar, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dayanıklılık koşusu yapan Yiğidolar, 5'e 2 pas çalışması ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Yiğidolar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kasımpaşa ile Sivasspor 19 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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