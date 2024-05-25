Sivasspor'da Fode Koita sakatlandı

Sivasspor'da futbolcu Fode Koita, Kayserispor maçının 9. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı ve yerine Meniq oyuna dahil oldu.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Sivasspor sahasında Kayserispor ile karşılaşırken, kırmızı-beyazlılarda golcü futbolculardan Fode Koita sakatlık yaşadı. Müsabakanın 9. dakikasında rakibi ile girdiği ikili mücadelede yaşadığı sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Daha sonra 32 yaşındaki futbolcunun yerine 9. dakikada Meniq girdi.

Futbolcunun sağlık durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. - SİVAS