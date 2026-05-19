Sivasspor'dan Burak Özçoban'a teşekkür mesajı

Sivasspor'da olağan genel kurulda başkan adayı çıkmaması nedeniyle kulüp divan yönetimine kalırken, kulüpten mevcut başkan Burak Özçoban için dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sivasspor Kulübü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden mevcut başkan Burak Özçoban'a teşekkür mesajı yayımladı.

Kulübün paylaşımında Burak Özçoban'ın fotoğrafına yer verilirken, yayımlanan mesajda, "Teşekkürler Burak Özçoban. Kulübümüzün zorlu süreçlerden geçtiği bu dönemde yanımızda olarak maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Burak Özçoban'a teşekkür ederiz. Sivasspor'umuzun geleceği adına gösterdiği duyarlılık, kulübümüze olan bağlılığı ve yönetim ekibimize verdiği destek bizler için büyük önem taşımaktadır. Büyük Sivasspor ailesinin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiği her dönemde olduğu gibi, bu süreçte de camiamızın yanında duran değerli isimlerin katkıları kulübümüze güç vermektedir. Gösterdiği ilgi, samimiyet ve desteklerinden dolayı Burak Özçoban'a şükranlarımızı sunuyor, kendisine teşekkür ediyoruz" denildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı