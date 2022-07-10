Sivasspor'da Ali Şaşal Vural'a sürpriz doğum günü DG Sivasspor'da 32 yaşına giren kaleci Ali Şaşal Vural'ın doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı. DG Sivasspor'da 32 yaşına giren kaleci Ali Şaşal Vural'ın doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı. Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da kamp yaparak sürdüren Sivasspor'da kaleci Ali Şaşal Vural için akşam yemeğinin ardından sürpriz bir organizasyon düzenlendi. 32 yaşına giren Ali Şaşal Vural, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti. - SİVAS İhlas Haber Ajansı / Spor Ali Şaşal Vural Sivasspor Bolu Spor Haberler

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