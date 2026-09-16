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Sivasspor’da 4 oyuncu sakatlandı

Sivasspor’da 4 oyuncu sakatlandı
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Sivasspor’da Uğur Çiftçi, Musah Mohammed, Rey Manaj ve Arda Erdursun’un sakatlıklarıyla ilgili sağlık raporu açıklandı.

Sivasspor'da Uğur Çiftçi, Musah Mohammed, Rey Manaj ve Arda Erdursun'un sakatlıklarıyla ilgili sağlık raporu açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, dört futbolcunun da tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine başlandığı bildirildi.

Sivasspor'un açıklamasında Uğur Çiftçi'nin sol gastrocnemius kasında Grade 1C düzeyinde yaralanma, ödem ve kanama tespit edildiği belirtildi. Muğlaspor karşılaşmasında devre arasında oyundan çıkan Musah Mohammed'in sağ biceps femoris kasında Grade 1C düzeyinde yaralanma belirlendi. Aynı maçta sakatlanan Rey Manaj'ın sol rectus femoris kasında Grade 1A düzeyinde yaralanma ile sol gastrocnemius kasında Grade 1 düzeyinde strain tespit edildiği aktarıldı. Kaleci Arda Erdursun'un MR incelemesinde ise Grade 1 düzeyinde strain tespit edildiği kaydedildi.

Kulüp, futbolcuların tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin sağlık ekibi tarafından başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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