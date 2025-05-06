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Sivasspor Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maça hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanda sakat oyuncular yer almadı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, dar alanda oyun ve yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sakatlıkları bulunan ve tedavileri süren Alaaddin Okumuş, Efkan Bekiroğlu, Alex Pritchard ve Rey Manaj ile hasta olan Fode Koita, idmanda yer almadı.

Sivasspor, Bodrum FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Net Global Sivasspor ile Sipay Bodrum FK, 11 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da BG Grup Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
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