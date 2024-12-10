Üye Girişi
Haberler
Asgari ücret pazarlığı başladı! Bakan Işıkhan açıklama yapıyor

Asgari ücret pazarlığı başladı! Bakan Işıkhan'dan umut dolu mesaj

 Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler

Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki

İsrail'in 51 yıl sonra başlattığı işgale Türkiye'den ilk tepki

Sivasspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında karşılaşacağı Sipay Bodrum FK maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki ekip, kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanını çift kale maçla tamamladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cuma günü Sipay Bodrum FK'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından hedefsiz oyun, minyatür kale oynayan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
img

Yeni adresini duyurdular
img

Suriyeli ünlü ismin cesedi Esad'ın işkence merkezinde bulundu
img

İşte Kerem Demirbay'ın yeni adresi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

11 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Balık, Yengeç, Koç burcu yorumu! 11 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları ASGARİ ÜCRET ZAM TAHMİNLERİ || Asgari ücret 2025 ne kadar, kaç TL olacak? Yeni yılda brüt-net asgari ücret ne kadar olur? Sednaya Hapishanesi görüntüleri! Esad'ın hapishanesinde kaç kişi öldü, neler oldu? ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili ne dedi? 9 Aralık Pazartesi reyting sonuçları! 9 Aralık 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 9 Aralık'ta kim zirveye çıktı? Orhan Ekren kimdir, bulundu mu? İngiltere'de kaybolan Orhan Ekren nerede? Özlem Cankurtaran öldü mü? Dr. Özlem Cankurtaran'ın cenazesi ne zaman, nereye defnedilecek? ATV CANLI YAYIN İZLE || 10 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Fatih Aydın bulundu mu? Özlem Cankurtaran neden öldü? Özlem Cankurtaran'ın hastalığı nedir? Özlem Cankurtaran kimdir? Özlem Cankurtaran kaç yaşında, nereli? Tuncer Bakırhan konuşmasında ne dedi? Tuncer Bakırhan kimdir, nerenin milletvekili?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.