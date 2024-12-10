Sivasspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında karşılaşacağı Sipay Bodrum FK maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki ekip, kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanını çift kale maçla tamamladı.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cuma günü Sipay Bodrum FK'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından hedefsiz oyun, minyatür kale oynayan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla idmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.