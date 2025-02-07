Brezilya'da facia! Uçak trafikteki araçların üzerine düştü

Uçak kalabalık caddeye düştü! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup

Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
Netanyahu'dan Suudi Arabistan'ı kızdıracak sözler: Filistin devleti orada kurulabilir

Netanyahu'nun önerisi Suudileri küplere bindirecek
Paranın patronuna soruldu: Faiz indirimleri devam edecek mi?

Paranın patronuna soruldu: Faiz indirimleri devam edecek mi?

Sivasspor - Beşiktaş Maçında Ali Şansalan Düdük Çalacak

Sivasspor - Beşiktaş Maçında Ali Şansalan Düdük Çalacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmayı, daha önce iki takımın maçlarını 4 kez yöneten hakem Ali Şansalan yönetecek. Ali Şansalan, daha önceki 3 maçta Sivasspor'a 2, Beşiktaş'a 1 galibiyet kazandırdı.

Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacak olan hakem Ali Şansalan, iki takımın maçını 4. kez yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Candaş Elbil ve Mehmet Salih Mazlum yapacak.

Süper Lig'de 8 yıldır görev alan Ali Şansalan, iki takım arasında daha önce oynanan 3 karşılaşmayı yönetti. Söz konusu maçlarda kırmızı-beyazlılar 2 kez galip gelirken, 1 maçı da Beşiktaş kazandı.

Ali Şansalan'ın yönettiği Sivasspor - Beşiktaş maçları şöyle:

Beşiktaş: 1 - Sivasspor: 2

Beşiktaş: 3 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 0 - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Terim'in yaptıklarını görünce sahaya indi
img

Kandırdığı kadını cinsel birlikteliğe ikna edip 2 milyon lirasını aldı
img

O iş yerlerine yakın inceleme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavaş'ın adaylık tartışmalarıyla ilgili soruya yanıtı basın toplantısına damga vurdu

Tüm kamuoyunun merak ettiği soruya alakasız bir yanıt verdi
16 gündür aranan kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı

Kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı
İlayda Alişan tesettüre girdi! Seyirciden tam not aldı

İlayda Alişan tesettüre girdi
Kahtalı Mıçe, hasta yatağından sevenlerine seslendi: Dualarınızı eksik etmeyin

Hasta yatağından dua istedi
Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali şoke etti

Garip filminin Fatoş'unun son hali şoke etti
Takımın 5 attığını gören genç başkan harekete geçti

Terim'in yaptıklarını görünce sahaya indi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.