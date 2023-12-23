Sivasspor Basın Sözcüsü: İç sahada ilk galibiyetimiz

SİVASSPOR Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, "3 puanı aldığımız için, iç sahada ilk galibiyetimiz olduğu için mutluyuz. Fakat oynanan oyundan herkes gibi biz de mutlu değiliz" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Sivas spor'un kendi sahasında İstanbul spor 1-0 mağlup ettiği maçın ardından kırmızı beyazlı ekibin Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl açıklamalarda bulundu. Maçtan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyleyen Karagöl, "3 puanı aldığımız, iç sahada ilk galibiyetimiz olduğu için mutluyuz. Fakat oynanan oyundan herkes gibi biz de mutlu değiliz. Önümüzdeki milli arada değerlendirmelerimizi yapacağız. Gerek kadro, gerek transfer, gerekse diğer detayları da yönetimle beraber, hocamızla beraber konuşacağız. İnşallah bundan sonra performansımızı arttırmamız lazım. Ligin ikinci yarısı neredeyse başlıyor. Bunun için gerekli çalışmaları çok hızlı şekilde yapacağız. Transferlerle ilgili istişarelerimizi yapıyoruz. Şimdi gerekli detayları içeride konuşacağız. Bugün bazı değerlendirmeler yapacağız. Önümüzdeki günlerde de bir açıklama yaparız. Maçın hakemine de çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir maç yönetti. Bizim haftalardır hasret kaldığımız tarzda bir maç yönetti" diye konuştu.

'FEDERASYONLA PARALEL HAREKET EDİYORUZ'

TFF hakkında olumsuz bir düşüncelerinin olmadığını söyleyen Karagöl, "Federasyon başkanıyla alakalı bir tavrımız yok. Dün de zaten spor bakanımız, federasyon başkanımız ve tüm takımların başkanları bir toplantı yaptılar. Orada çıkan ortak bir karar var. Şu an federasyonla paralel hareket ediyoruz. Bununla ilgili olumsuz bir düşüncemiz yok. İnşallah önümüzde ki günlerde Türk futbolu hak ettiği yere ulaşır. Türk futbolu adına çok şanssız 2 hafta geçirdik. Marka değerimizi yükseltmek için sürekli istişareler yapılıyor. İnşallah bunun neticesinde önümüzdeki dönemde daha farklı, daha güzel günler yaşarız diye umut ediyorum" şeklinde konuştu.