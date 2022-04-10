Sivasspor Başakşehir maçının VAR'ı Özgür Yankaya - Haberler

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Sivasspor Başakşehir maçının VAR'ı Özgür Yankaya

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor Başakşehir maçının VAR'ı Özgür Yankaya

DG Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Özgür Yankaya oldu.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - DG Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor, Başakşehir'i konuk edecek. Saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve İlker Takpak yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Tarık Güldal olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya, AVAR olarak Erdinç Sezertam ile Davut Dakul Çelik eşlik edecek. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Özgür Yankaya, Başakşehir, Sivasspor, Spor, Haberler

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