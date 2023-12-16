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Sivasspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

16 Aralık 2023 15:19 Güncelleme: 15:21 Abone Ol

Sivasspor, Trendyol 17. haftasında deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde yapılan antrenmanda eğitsel oyun, pas çalışmaları ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.