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Sivasspor, Aaron Appindangoye'nin sözleşmesini yeniledi

Sivasspor, Aaron Appindangoye'nin sözleşmesini yeniledi
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Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor, Gabonlu stoper Aaron Appindangoye'nin sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Sivasspor, Aaron Appindangoye'nin sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor, tecrübeli savunma oyuncusu Appindanyoye'nin 2028 yılına kadar takımda kalacağını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, mücadeleci kimliğine dikkat çekilirken, Gabonlu stoperle yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sivasspor, yeni sözleşmenin hem Aaron Appindangoye'ye hem de camiaya hayırlı olması temennisinde bulunurken, deneyimli futbolcuya kırmızı-beyazlı forma altında başarılarla dolu bir dönem diledi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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