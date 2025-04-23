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Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarını sürdürüyor

Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarını sürdürüyor
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Net Global Sivasspor, Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleşen idmanda oyuncular hem ısınma hem de taktik çalışmaları yaptı. Antrenman öncesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hatıra fotoğrafı çekildi.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, taktik maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla antrenman öncesinde ay yıldızlı bayrak ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Net Global Sivasspor ile Onvo Antalyaspor, 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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