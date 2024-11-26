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Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlar teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılıyor.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cuma günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5'e 5 minyatür kale maç oynayan kırmızı-beyazlı ekip, koşu ve çift kale maç yaparak idmanı tamamladı.???????

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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