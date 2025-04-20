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Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idmanda futbolcular pas çalışması yaparak çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma hareketleri yaptı.

Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasının ardından yarı sahada yapılan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Ligde dün oynanan Kasımpaşa maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise günü, yenileme çalışmasıyla sonlandırdı.

Sivasspor, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Net Global Sivasspor ile Onvo Antalyaspor, 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
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