Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazır
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında Antalyaspor ile karşılaşmak için hazırlıklarını tamamladı. Belek'te yapılan antrenmanlarda ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışmaları yapıldı. Maç yarın saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda oynanacak.
- Sivasspor, Antalyaspor maçına hazır
SİVAS - Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Belek'te gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde taktik çalışmalara ağırlık verdi.
Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Antalyaspor ile Sivasspor, haftanın açılış yarın saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak.