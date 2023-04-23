Sivasspor, Antalyaspor maçına hazır
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Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi. Kırmızı-beyazlılar öğleden sonra Antalya'ya giderek kampa girecek.
Fraport TAV Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 20.00'de Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.