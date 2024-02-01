Sivasspor, Ankaragücü maçı için YHT ile Ankara'ya gitti
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan EMS Yapı Sivasspor, Ankara'ya Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile gitti. Takım otobüsüyle Sivas YHT Garı'na gelen Sivasspor kafilesi, burada taraftarlar tarafından karşılandı ve ardından YHT ile Ankara'ya hareket etti.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, Ankara'ya Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile gitti.
Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor kafilesi, takım otobüsüyle Sivas YHT Garı'na geldi.
Burada bir grup taraftarın karşıladığı kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra YHT ile Ankara'ya hareket etti.