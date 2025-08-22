Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler Maçına Hazırlanıyor
Özbelsan Sivasspor, 1. Lig'in 3. haftasında karşılaşacağı Amed Sportif Faaliyetler maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki takım, günün sonunu taktik maçla tamamladı.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'le karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas organizasyonları üzerine çalışan kırmızı beyazlı ekip, idmanın son bölümünde ise taktik maçla günü tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Diyarbakır'a gidecek.

Amed Sportif Faaliyetler ile Özbelsan Sivasspor, 24 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
