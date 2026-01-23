Haberler

Sivasspor, yoğun kar sebebiyle kapalı sahada çalıştı

Sivasspor, yoğun kar sebebiyle kapalı sahada çalıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, hazırlık çalışmalarına yoğun kar yağışına rağmen devam ediyor. Antrenör Evren Otyakmaz yönetimindeki takım, yapılan idmanla maça hazırlanıyor.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde yoğun kar yağışı nedeniyle Uğur Çiftçi Spor Kompleksi'nde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyunla tamamladı.

Yiğidolar, Amed maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Özbelsan Sivasspor - Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması, 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

İmralı görüşmesinin tutanakları 2 ay sonra yayınlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı

Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
Maç için sahaya giden hakemler gördükleri manzara karşısında şoke oldu

Maç için sahaya giden hakemler şoke oldu
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı

Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu

Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Düşülen not viral oldu
Kar engel olamadı: Nikah salonuna gidemeyen çiftin imzası evde atıldı

Gelin ve damat salona gidemedi! Çözüm belediyeden geldi