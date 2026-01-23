Sivasspor, yoğun kar sebebiyle kapalı sahada çalıştı
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, hazırlık çalışmalarına yoğun kar yağışına rağmen devam ediyor. Antrenör Evren Otyakmaz yönetimindeki takım, yapılan idmanla maça hazırlanıyor.
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde yoğun kar yağışı nedeniyle Uğur Çiftçi Spor Kompleksi'nde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyunla tamamladı.
Yiğidolar, Amed maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Özbelsan Sivasspor - Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması, 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS