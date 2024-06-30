Sivasspor, Alex Pritchard transferinde mutlu sona yakın

Sivasspor, İngiltere Championship'ten Division 1'e düşen Birmingham City'nin oyuncusu Alex Pritchard transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın.

Sivasspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Sivas temsilcisi Birmingham City forması giyen Pritchard transferini bitirmesi an meselesi. Teknik Direktör Bülent Uygun'un istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Alex Pritchard transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi.

Pritchard'ın yarın Sivas'a geleceği de öğrenildi.

İngiliz futbolcu kariyerinde toplam 346 maça çıktı ve 40 gol attı. - SİVAS