Sivasspor, Alanyaspor Maçına Hazır
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Net Global Sivasspor, Corendon Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde antrenman yaptı ve kampa girdi.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldı.
Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Net Global Sivasspor ile Corendon Alanyaspor, yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada Muhammet Ali Metoğlu görev yapacak.