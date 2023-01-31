Sivasspor, Alanya'da farka koştu! Maç sonu tüm stat istifa sesleriyle inledi

Süper Lig'in 22. haftasında Sivasspor, deplasmanda Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Ligde oynadığı son 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen Akdeniz ekibinde taraftarlar, karşılaşmanın ardından teknik direktör Francesco Farioli'yi istifaya davet etti.

Alanyaspor ile Sivasspor, Süper Lig'in 22. haftasında Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3 golle kazandı.

YATABARE DUBLE YAPTI

Karşılaşmada Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri, 32 ve 45+2'de Mustapha Yatabare, 50. dakikada ise Max Gradel kaydetti. Bu sonuçla Sivasspor ligde üst üste 2. deplasman galibiyetini aldı.

ALANYA'DA İSTİFA SESLERİ

Son 5 maçında 1 galibiyet alabilen Alanyaspor'da ise karşılaşma sonrası büyük yıkım vardı. Alanya tribünleri teknik direktör Francesco Farioli'yi istifaya çağırdı.