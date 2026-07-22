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FIFA'dan Sivasspor'a üç dönem transfer yasağı daha

FIFA'dan Sivasspor'a üç dönem transfer yasağı daha
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FIFA, Sivasspor'u 3 dönem transfer yasağıyla cezalandırdı. Kulübün toplam dosya sayısı 4'e yükseldi.

Sivasspor, FIFA'dan 3 dönem daha transfer yasağıyla cezalandırıldı.

FIFA'nın 21 Temmuz 2026 tarihli kararına göre kırmızı-beyazlı kulübe 3 dönem transfer yasağı uygulanacak. Son kararla birlikte Sivasspor'un FIFA nezdinde transfer yasağı bulunan dosya sayısı 4'e yükseldi.

Kulüp, söz konusu dosyaları çözüme kavuşturmadığı sürece yeni oyuncu tescili gerçekleştiremeyecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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