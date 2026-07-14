FIFA'dan Sivasspor'a üç dönem transfer yasağı daha
FIFA, Sivasspor'u 3 dönem daha transfer yasağıyla cezalandırdı. Kulübün yasaklı dosya sayısı 3'e yükseldi, çözüm sağlanana kadar yeni oyuncu tescili yapılamayacak.
Sivasspor, FIFA'dan 3 dönem daha transfer yasağıyla cezalandırıldı.
FIFA'nın 14 Temmuz 2026 tarihli kararına göre kırmızı-beyazlı kulübe 3 dönem transfer yasağı uygulanacak. Son kararla birlikte Sivasspor'un FIFA nezdinde transfer yasağı bulunan dosya sayısı 3'e yükseldi. Kulüp, söz konusu dosyaları çözüme kavuşturmadığı sürece yeni oyuncu tescili gerçekleştiremeyecek. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı