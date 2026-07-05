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Sivasspor günü çift idmanla tamamladı

Sivasspor günü çift idmanla tamamladı
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Sivasspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde çift antrenmanla devam etti. Sabah kondisyon, akşam dar alan oyunları yapıldı.

Sivasspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından koordinasyon ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapan futbolcular, günü akşam antrenmanında gerçekleştirilen ısınma çalışmaları ve dar alan oyunlarıyla tamamladı.

Yiğidolar, yeni sezon hazırlıklarını yarın kulüp tesislerinde gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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