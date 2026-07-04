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Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
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Sivasspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına bugün kulüp tesislerinde yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde yapılan antrenmanla başladı. Isınma, koordinasyon ve kondisyon çalışmalarının ardından ilk idman tamamlandı.

Sivasspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına bugün kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla başladı.

Yeni sezonun ilk çalışması, yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde yapıldı. Futbolcuların katılımıyla gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından koordinasyon ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapan kırmızı-beyazlı takım, sezonun ilk idmanını tamamladı.

Yiğidolar, yeni sezon hazırlıklarına yarın kulüp tesislerinde gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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