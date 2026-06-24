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ANALİG Oryantiring'de Sivas başarısı

ANALİG Oryantiring'de Sivas başarısı
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Batman'da düzenlenen ANALİG Oryantiring Bölge Müsabakaları'nda Sivaslı sporcular bireysel ve takım kategorilerinde Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.

Batman'da düzenlenen ANALİG Oryantiring Bölge Müsabakaları'nda mücadele eden Sivaslı sporcular önemli başarılara imza attı. Bireysel kategorilerde 3 sporcu ve yıldız erkek takımı, Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.

-Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Batman'da gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Oryantiring Bölge Müsabakaları sona erdi. 19 ilin katılımıyla düzenlenen organizasyonda Sivas'ı temsil eden sporcular başarılı sonuçlar elde ederek Türkiye Finalleri vizesi aldı.

Yıldız Kızlar kategorisinde yarışan Dilanur Üzel, bölge birincisi olarak adını Türkiye Finalleri'ne yazdırdı. Yıldız Erkekler kategorisinde mücadele eden Ali Efe Kılıçkaya ise bölge ikinciliği elde ederek finallere katılma hakkı kazandı. Küçük Kızlar kategorisinde yarışan Betül Albayrak da bölge dördüncüsü olarak Türkiye Finalleri'nde mücadele etme başarısı gösterdi.

Takım sıralamasında da önemli bir başarı elde eden Sivas Yıldız Erkek Takımı, bölge üçüncüsü olarak finallere yükselen ekipler arasında yer aldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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