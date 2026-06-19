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Sivaslı okçu Türkiye kürsüsünde

Sivaslı okçu Türkiye kürsüsünde
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Düzce'de düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda Sivaslı sporcu Abdurrahman Yunis Kantar, 40 ilden 660 sporcuyu geride bırakarak Türkiye ikincisi oldu.

Düzce'de düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Abdurrahman Yunis Kantar, Türkiye ikincisi oldu.

Düzce'de düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Sivaslı sporcu Abdurrahman Yunis Kantar, elde ettiği dereceyle önemli bir başarıya imza attı.

16-17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen ve 40 ilden 660 sporcunun katıldığı şampiyonada yarışan Kantar, gösterdiği üstün performansla Türkiye ikincisi olmayı başardı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ise, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sporcumuzu ve antrenörümüzü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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