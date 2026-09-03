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Sivaslı atlet İkra Arslan Türkiye şampiyonu

Sivaslı atlet İkra Arslan Türkiye şampiyonu
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ANALİG Atletizm Türkiye Birinciliği'nde 80 metrede yarışan 2012 doğumlu Sivaslı İkra Arslan, altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Başarısıyla şehrin gururu olan genç sporcuyu Atletizm İl Temsilcisi tebrik etti.

Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Türkiye Birinciliği yarışmalarında Sivas'ı temsil eden 2012 doğumlu İkra Arslan, 80 metre branşında altın madalyanın sahibi oldu.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Atletizm Türkiye Birinciliği yarışmalarında Sivaslı sporcu İkra Arslan büyük bir başarıya imza attı. Denizli'de gerçekleştirilen şampiyonada piste çıkan 2012 doğumlu İkra Arslan, 80 metre branşında rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Başarılı performansıyla yarışmayı zirvede tamamlayan genç sporcu, altın madalyayı alarak Sivas'ın gururu oldu.

Şampiyonada elde edilen Türkiye birinciliği, Sivas atletizmi adına önemli bir başarı olarak değerlendirilirken, genç sporcunun performansı da takdir topladı.

Atletizm İl Temsilcisi Kemal Çağlayan ise, elde edilen başarıdan dolayı İkra Arslan ve antrenörünü tebrik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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