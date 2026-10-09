Sivas'ta uzmanlar haftalarca süren ruhsal belirtiler için destek çağrısı yaptı

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Sivas Devlet Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları Uzm. Dr. Nurcansu Oğrak Dumlu ve Uzm. Dr. Oğuzhan Uğur, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla yaptıkları açıklamada, haftalarca devam eden ruhsal belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek profesyonel destek çağrısında bulundu.

Sivas Devlet Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları Uzm. Dr. Nurcansu Oğrak Dumlu ve Uzm. Dr. Oğuzhan Uğur, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla ruh sağlığının korunması ve ruhsal belirtilerin erken dönemde fark edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ruh sağlığının yalnızca psikiyatrik bir hastalığın bulunmaması anlamına gelmediğini belirten uzmanlar, kişinin günlük yaşamın stresleriyle baş edebilmesi, çalışma hayatını sürdürebilmesi ve sosyal ilişkilerini koruyabilmesinin ruhsal iyilik halinin önemli göstergeleri olduğunu ifade etti. Beden ve zihin sağlığının birbirinden bağımsız değerlendirilemeyeceğine dikkat çeken hekimler, ruh sağlığının yaşam kalitesi üzerindeki önemini vurguladı.

Haftalarca süren belirtilere dikkat

Ruhsal zorlanmaların günlük yaşamda meydana gelen değişimlerle kendini gösterebileceğini belirten uzmanlar, enerji kaybı, çökkünlük, uyku ve iştah değişiklikleri, tahammülsüzlük ve daha önce keyif alınan aktivitelere karşı ilgi kaybı gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini kaydetti. Bu belirtilerin haftalarca devam etmesi durumunda bir uzmana başvurulması gerektiğini vurgulayan hekimler, belirtilerin ertelenmesinin veya görmezden gelinmesinin sürecin kronikleşmesine neden olabileceğine dikkat çekti.

"Ruhsal rahatsızlıklar zayıflık değildir"

Toplumda psikiyatrik rahatsızlıklara ve psikiyatri polikliniklerine başvurmaya yönelik önyargıların ruh sağlığı hizmetlerine erişimde engel oluşturabildiğini belirten Uzm. Dr. Nurcansu Oğrak Dumlu ve Uzm. Dr. Oğuzhan Uğur, ruhsal rahatsızlıkların zayıflık veya irade yetersizliği olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti. Ruhsal rahatsızlıkların biyolojik, genetik ve çevresel etkenlerle ilişkili olabileceğini belirten uzmanlar, bu durumların tıbbi ve kanıta dayalı yöntemlerle tedavi edilebildiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı