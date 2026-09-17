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Sivas’ta oklar şampiyonluk için atıldı

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Sivas’ta oklar şampiyonluk için atıldı
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Sivas’ta İlköğretim Haftası kapsamında düzenlenen U-15 ve U-18 Okçuluk İl Birinciliği müsabakalarında genç sporcular, şampiyonluk için hedefe odaklandı.

Sivas'ta İlköğretim Haftası kapsamında düzenlenen U-15 ve U-18 Okçuluk İl Birinciliği müsabakalarında genç sporcular, şampiyonluk için hedefe odaklandı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Okçuluk İl Temsilciliği tarafından İlköğretim Haftası kapsamında düzenlenen U-15 ve U-18 Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları, Karşıyaka Futbol Sahaları'nda gerçekleştirildi.

Sporcuların dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ettiği müsabakalarda, genç okçular yeteneklerini ve performanslarını sergiledi. Başarılı bir organizasyonla tamamlanan müsabakalar, sporculara hem rekabet hem de deneyim kazanma fırsatı sundu.

Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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