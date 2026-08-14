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Sivas'ta Minik Güreşçiler Gelişim Kampında Buluştu

Sivas'ta Minik Güreşçiler Gelişim Kampında Buluştu
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Minikler Güreş Serbest Stil Gelişim Kampı Sivas'ta başladı. Türkiye genelinden 56 dereceli sporcu katılıyor. Kamp, güreşi sevdirmeyi ve 2032-2040 olimpiyatları için altyapı oluşturmayı hedefliyor. 22 Ağustos'ta sona erecek.

Minikler Güreş Serbest Stil Gelişim Kampları'nın bir ayağı Sivas'ta başladı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden Türkiye derecesi elde etmiş 56 minik sporcu, Sivas'ta düzenlenen gelişim kampında bir araya geldi.

Minikler Güreş Serbest Stil Gelişim Kampları Sivas'ta başladı. Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Rıza Çalımbay Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kampa, Türkiye'nin farklı bölgelerinden U8, U9 ve U10 yaş kategorilerinde Türkiye derecesi elde etmiş toplam 56 sporcu katıldı.

Sivas Gelişim Kampı Koordinatör Antrenörü Okan Solak, kampın temel amacının çocuklara güreşi sevdirmek olduğunu söyledi. Kampın gerçekleştirilmesine katkı sağlayanlara teşekkür eden Solak, "Kampımızın ana amacı çocuklara güreşi sevdirmek. Antrenmandan ziyade çocuklarımıza çeşitli aktiviteler yaptırıyoruz. Sivas'ın önem arz eden bölgelerini gezdiriyoruz. Havuz, at binimi, sinema gibi birçok etkinliğimiz olacak. Federasyon Başkanımız Taha Akgül'ün dediği gibi günü kurtarmak için değil, bu çocuklarımızla 2032 başta olmak üzere 2040'a kadar olan Olimpiyat Oyunlarının altyapısını oluşturmak için çalışıyoruz. İnşallah bu çocuklar o seviyelere gelecek ve bizleri 2032, 2036 ve 2040 olimpiyatlarında temsil edecek" ifadelerini kullandı.

Gelişim kampına, son Minikler Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular da katılıyor. 28 kilogram Türkiye şampiyonu Mirza Zade, 41 kilogram Türkiye üçüncüsü Hamza Yıldırım ve 62 kilogram Türkiye üçüncüsü Selim Efe Alkanat'ın yanı sıra Sivas Demirspor Kulübü sporcusu 32 kilogram güreşçi Cihangir Tugartimur da kampta yer alıyor.

Sivas'ta gerçekleştirilen Minikler Güreş Gelişim Kampı, 22 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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