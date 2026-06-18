Haberler

Sivas'ta spor yapan okullara malzeme desteği

Sivas'ta spor yapan okullara malzeme desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, okul sporlarında lisanslı öğrenci sayısı ve müsabaka katılım oranlarıyla öne çıkan okullara spor malzemesi desteği sağlamaya devam ediyor. Son olarak Yıldızeli Kavak Köyü Zeki-Seyfi Şahin Ortaokulu'na malzeme teslimi yapıldı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, okul sporlarında lisanslı öğrenci sayısı ve müsabakalara katılım oranlarıyla öne çıkan okulları spor malzemeleriyle desteklemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Yıldızeli Kavak Köyü Zeki- Seyfi Şahin Ortaokulu'na da malzeme desteği sağlandı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, okul sporlarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla başarılı okullara yönelik spor malzemesi desteğini sürdürüyor. Okul Spor Faaliyetleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Bilgi Sistemi üzerinden 2024-2025 eğitim-öğretim yılında çıkarılan lisans sayıları ve müsabakalara katılım oranları değerlendirilerek başarılı bulunan okullara spor malzemesi desteği veriliyor.

Bu kapsamda Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik ile şube müdürleri, Yıldızeli ilçesine bağlı Kavak Köyü'nde bulunan Zeki-Seyfi Şahin Ortaokulu'nu ziyaret ederek okul yönetimine spor malzemelerini teslim etti.

Ziyarette öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelen heyet, okulun sportif faaliyetleri hakkında da bilgi aldı.

Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik, sporun tabana yayılması ve öğrencilerin sportif faaliyetlere teşvik edilmesi amacıyla desteklerin devam edeceğini belirtti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Savaş şiddetlendi, başkent vuruldu! Uçuşlar durduruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Garip' filminin Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımadı

"Garip" filminin Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımadı
Moskova yanarken Putin bakın nerede görüntülendi

Başkent alev alev yanarken Putin bakın nerede görüntülendi
Halkalı-Arnavutköy metrosu yarın açılıyor: 30 dakikada havalimanı

Yarın resmen açılıyor! Seyahat süresi 30 dakikaya düşecek
Canlı yayında duygulandı! İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım sözleri

Canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu
Nagihan'a ne içirdiler? Survivor'da kafa karıştıran görüntü

Sosyal medya yıkılıyor! Acun Ilıcalı bu görüntüye ne diyecek?

AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi

5 milyon kişiyi ilgilendiren zam! AK Parti kaynakları rakam verdi
Turizm cenneti ilçeye atanan doktor çadırda yaşamaya başladı! İstenen kira inanılmaz

Turizm cenneti ilçeye atanan doktor çadırda yaşamaya başladı