Sivas'ta Atletizm Şampiyonası Yarın Başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu organizesinde Sivas Valiliği ile Sivas Belediyesi iş birliğinde yarın Sivas'ta Atletizm Şampiyonası gerçekleştirilecek. Balkan Atletizm Federasyonları Birliği (ABAF) üyesi 15 ülkeden 310 atletin katılacağı tek günlük organizasyonda 30 branşta şampiyonluklar sahibini bulacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu organizesinde Sivas Valiliği ile Sivas Belediyesi iş birliğinde yarın Sivas'ta Atletizm Şampiyonası gerçekleştirilecek.

4 Eylül Spor Vadisi Atletizm Pistinde farklı kategorilerde düzenlenecek olan şampiyonanın açılış seremonisi bu akşam yapılacak. Yarın saat 10.00'da başlayacak şampiyonada kız ve erkek sporcular farklı dallarda ter dökecek.

Balkan Atletizm Federasyonları Birliği (ABAF) üyesi 15 ülkeden 310 atletin katılacağı tek günlük organizasyonda 30 branşta şampiyonluklar sahibini bulacak. Yarışmalara Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Azerbaycan, Kosova, Moldova, Makedonya, Sırbistan, Yunanistan, Romanya, Bosna-Hersek, Gürcistan, Karadağ, Hırvatistan, Ukrayna ve Slovenya katılacak.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç da şampiyonaya katılacak ekiplere başarılar dileyerek tüm Sivaslıları yarışlara davet etti. - SİVAS