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Sivas'ta 3x3 basketbol müsabakaları Taha Akgül Spor Salonu'nda sona erdi

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Sivas'ta 3x3 basketbol müsabakaları Taha Akgül Spor Salonu'nda sona erdi
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Sivas'ta 2026-2027 Spor Sezonu 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen 3x3 basketbol müsabakaları tamamlandı. Taha Akgül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları ödül töreniyle verildi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği organizasyonunda, 2026-2027 Spor Sezonu 4. Kamu Spor Oyunları faaliyetleri kapsamında düzenlenen 3x3 basketbol müsabakaları tamamlandı.

Sivas'ta 2026-2027 Spor Sezonu 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen 3x3 basketbol müsabakaları, Taha Akgül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. Müsabakaların tamamlanmasıyla birlikte dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi.

Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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