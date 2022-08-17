Sivas gündem haberi | SPOR Sivasspor, İsveç'e coşkuyla uğurlandı Spor Haberleri Edinilen Sivas gelişmesine göre Sivasspor, İsveç'e coşkuyla uğurlandıVIDEO YOKHüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Malmö ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, İsveç'e gitti. Sivasspor, İsveç'e coşkuyla uğurlandı VIDEO YOK Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Malmö ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, İsveç'e gitti. Takımı taraftarlar havalimanından coşkuyla uğurladı. Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde sabah saatlerinde toplanan kırmızı-beyazlı kafile, takım otobüsüyle Nuri Demirağ Havalimanı'na geçti. Havalimanında bir grup taraftar tezahüratlar eşliğinde takımı uğurladı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Malmö ile Demir Grup Sivasspor, yarın TSİ 20.00'de Yeni Malmö Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakayı, İskoç hakem William Collum yönetecek. Özel uçakla İsveç'e hareket eden Sivasspor kafilesinde, şu futbolcular yer alıyor: "Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Emre Satılmış, Robin Yalçın, Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Isaac Cofie, Kader Keita, Fredrik Ulvestad, Kerem Atakan Kesgin, Hakan Arslan, Charis Charisis, Clinton N'Jie, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Mustapha Yatabare, Leke James, Karol Angielski." (DHA) Demirören Haber Ajansı / Spor Sivasspor Malmö İsveç Spor Güncel Haberler

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