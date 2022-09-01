Sivas spor haberleri... Sivas Belediyespor, Tarık Kurt'u kadrosuna kattı Spor Haberleri Sivas haberler: Sivas Belediyespor, geçtiğimiz sezon Kırşehir Belediyespor forması giyen 24 yaşındaki forvet Tarık Kurt ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Sivas Belediyespor, geçtiğimiz sezon Kırşehir Belediyespor forması giyen 24 yaşındaki forvet Tarık Kurt ile 2 yıllık anlaşma sağladı. TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlı kulüp, Kırşehir Belediyespor'da oynayan forvet oyuncusu Tarık Kurt'u resmen kadrosuna kattı. Genç oyuncu için Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde imza töreni düzenlendi. İmza törenine, Sivas Belediyespor Kulübü 2. Başkanı Taner Karabal, As Başkan Cem Yılmaz, Fatih Arkan ve genç futbolcu Tarık Kurt katıldı. Tarık kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulübün 2. Başkanı Taner Karabal, transferin hayırlı olmasını dileyerek, "Tarık Kurt'a şehrimize ve kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil beyazlı forma ile nice başarılara imza atmasını temenni ediyoruz" dedi. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Kırşehir Belediyespor Sivas Spor Haberler

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