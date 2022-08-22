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Sivas spor haberleri | Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos

Spor Haberleri

Sivas haberler: Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 4 Eylül Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 4 Eylül Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, maçın ardından stadyumda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor

Aytemiz Alanyaspor 4 Eylül Stadyumu Sivasspor Spor Haberler

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