Sivas spor haberleri | Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos
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Sivas haberler: Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 4 Eylül Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 4 Eylül Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, maçın ardından stadyumda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor