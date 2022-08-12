Sivas gündem haberleri... Sivasspor'da Charis Charisis imzaya yakın Sivas haber... Sivasspor, Yunanistan Ligi ekiplerinden Atromitos forması giyen Charis Charisis transferini yakın zamanda bitirmek istiyor. Sivasspor, Yunanistan Ligi ekiplerinden Atromitos forması giyen Charis Charisis transferini yakın zamanda bitirmek istiyor. Sivasspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sivas temsilcisinin en son Atromotis forması giyen orta saha Charis Charisis transferini bitirmesi an meselesi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Charisis transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi. Kariyerinde 196 maça çıkan Charisis, 4 kez de rakip fileleri havalandırdı. (Oğuzhan Sarzep - İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Yunanistan Sivasspor Sivas Spor Güncel Haberler

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