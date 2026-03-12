Haberler

Sivas Şehit Adnan Saka Ortaokulu voleybol takımı Türkiye 4'üncüsü oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas Şehit Adnan Saka Ortaokulu voleybol takımı, Kütahya'da düzenlenen Okul Sporları Voleybol Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 4'üncü oldu.

Sivas Şehit Adnan Saka Ortaokulu voleybol takımı, Kütahya'da düzenlenen Okul Sporları Voleybol Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 4'üncü oldu.

Şehit Adnan Saka Ortaokulu, Kütahya'da 7-11 Mart tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada 16 takım arasından 4'üncü olarak Sivas'a döndü.

Okul Müdürü Aydın Yılmaz, AA muhabirine, takımlarının şampiyonluk için kararlı ve azimli bir mücadele sergilediğini söyledi.

Türkiye'nin her bölgesinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan zorlu rakiplerini olduğunu belirten Yılmaz, "En iyi 16 takım arasından 4'üncü olmayı başaran takımımızı yürekten kutluyorum. Takımımız elde ettiği bu başarı ile voleybolda Sivas adına bir ilki de başarmış oldu. 4'üncülük kupası ile şehrimize döndü. Takımımızın Türkiye şampiyonluğu kupasını müzemize getireceğine de inanıyorum." diye konuştu.

Yılmaz, sportif faaliyetlerde elde edilen başarılarda emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür

Bu mesaj kime? MSB, İncirlik'le ilgili tartışmalara noktayı koydu

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Meral Akşener iftarda ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Bu halini unutun! Meral Akşener iftarda ortaya çıktı
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Icardi'nin stattan suratı 5 karış ayrılmasına kız arkadaşı neden olmuş

Bu tavırlara neden olan olay ortaya çıktı!
13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi

13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi
Bu parayı veren alır! Galatasaray Osimhen'i satıyor

Bu parayı veren alır! Galatasaray Osimhen'i satıyor
Jake Paul Trump'ı öve öve bitiremedi: Savaştan asla geri adım atmayız

Trump için söylediklerine bakar mısınız