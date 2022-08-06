Sivas haberleri! Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı) Sivas haberi: Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında D.G. Sivasspor, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında D.G. Sivasspor, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Gaziantep ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 9. dakikada Kerim'in pasında ceza sahası içerisinde bulunan Yatabare topla buluştu. Yatabare'nin sağ taraftan sert vuruşunda Kaleci Günay topu gole izin vermedi. 11. dakikada Maxim korner vuruşunda kaleyi hedef aldı. Kalesini terk eden Muammer rakip oyunculardan önce topu yumruklayarak uzaklaştırdı. 19. dakikada Maxim'in korner vuruşunda Djilobodji'nin penaltı noktasından yaptığı kafa şutunda top üstten auta çıktı. 22. dakikada Maxim ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 0-1 41. dakikada Maxim'in şutunda Muammer topu oyuna alına çelerken, dönen topu Figueiredo yeniden kaleye göndermek istedi, Goutas topu uzaklaştırmayı başardı. Stat: Sivas 4 Eylül Hakemler: Ali Şansalan xxx, Candaş Erbil xxx, Deniz Caner Özaral xxx D.G. Sivasspor: Muammer xx, Goutas xx, Caner xx, Murat xx, Uğur xx, Robin xx, Ulvestad xx, Kerem xx, Erdoğan xx, Gradel xx, Yatabare xx Yedekler: Ali Şaşal, Appindanrgoye, Cofie, Njie, Alaaddin, Angielski, Ziya, Özkan, James, Mehmet Teknik Direktör: Rıza Çalımbay Gaziantep FK: Günay xxx, Djilobodji xxx, Ertuğrul xxx, Kitsiou xx, Hanousek xx, Jevtovic xx, Furkan xx, Mustafa xx, Maxim xxx, Markovic xx, Figueiredo xx Yedekler: Mustafa, Arda, Toşca, Veliu, Halil, Borven, Mızra, Ömürcan, Merkel, Stankovski Teknik Direktör: Erol Bulut Goller: Maxim (dk. 23) (Gaziantep FK) Sarı kartlar: Caner (DG Sivasspor), Djilobodji (Gaziantep FK) - SİVAS İhlas Haber Ajansı / Spor Gaziantep FK Sivasspor Gaziantep Spor Haberler

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