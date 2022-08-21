Sivas haber... Alanyaspor, Sivasspor maçına hazır Spor Haberleri Gelen Sivas haberlerine göre Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Turuncu yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Francesco Farioli yönetimindeki sabah antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. İdman, pas ve taktik çalışmasıyla tamamladı. Alanyaspor, yarın, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.15'te Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Spor Kaynak: AA / Mustafa Kurt Aytemiz Alanyaspor Sivasspor Sivas Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Sivas haber... Alanyaspor, Sivasspor maçına hazır - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.