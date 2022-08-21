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Sivas haber... Alanyaspor, Sivasspor maçına hazır

Sivas haber... Alanyaspor, Sivasspor maçına hazır

Spor Haberleri

Gelen Sivas haberlerine göre Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Francesco Farioli yönetimindeki sabah antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. İdman, pas ve taktik çalışmasıyla tamamladı.

Alanyaspor, yarın, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.15'te Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor

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