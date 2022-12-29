Sivas-G.Saray maçına damga vuran Özdamar için Ahmet Çakar'dan olay yorum: Askerlik yapmadın

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor-Galatasaray maçında Ulvestad'ın Sarı-Kırmızılı ağlara gönderdiği gol, 10 dakikalık inceleme sonucunda iptal edildi. Hakem Erkan Özdamar için sert yorumlar yapıldı. En çarpıcı yorum ise Ahmet Çakar'dan geldi.

Sivasspor- Galatasaray maçında Ulvestad'ın Sarı-Kırmızılı ağlara gönderdiği gol, VAR'dan döndü. Yaklaşık 10 dakika incelenen gol, iptal edildi. Galatasaraylı muhabirler ve bazı yazarlar "Neden iptal edildi? Gol nizamiydi" yorumlarını yaptı

SEBEBİ OFSAYT

Sivasspor, 50. dakikada Fredrik Ulvestad'ın golüyle maçta durumu 1-1'e getirdi. Ancak gol VAR'a takıldı. Yaklaşık 10 dakika VAR'da incelenen gol iptal edildi. Pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle gol verilmedi.

"ASKERLİK YAPMADIN"

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan maçın ardından çok sert bir paylaşım geldi. Çakar, "Antep'te Atilla Karaoğlan'dan sonra şimdi de Sivas'ta Erkan Özdamar ağır tetikçilik yaparak aldıkları FIFA kokartlarının diyetlerini rezilce ödüyorlar. Ey Erkan Özdamar, askerlik yapmadın ama müthiş tetikçilik yapıyorsun. Ey TFF Başkanı Büyükekşi, sen bu işin neresindesin?" paylaşımını yaptı.