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Sivas Belediyespor Emre Bayram'ı kadrosuna kattı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivas Belediyespor Emre Bayram'ı kadrosuna kattı

Sivas Belediyespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kahramanmaraşspor FK formasını giyen 28 yaşındaki başarılı oyuncu Emre Bayram ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Sivas Belediyespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kahramanmaraşspor FK formasını giyen 28 yaşındaki başarılı oyuncu Emre Bayram ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Sivas Belediyespor, ara transfer çalışmalarına başladı. Bu çerçevede yeşil-beyazlı ekip tecrübeli oyuncu Emre Bayram'ı kadrosuna kattı.

Muhsin Yazıcıoğlu Tesislerinde gerçekleşen imza törenine, Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Hakan Genç 2. Başkan Taner Karabal ve başarılı futbolcu Emre Bayram katıldı.

Genç sporcu daha önce Diyarbekirspor, Erbaaspor, Batman Petrolspor, Bayburtspor ve son olarak da Kahramanmaraşspor FK da forma giymişti. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Kahramanmaraşspor Sivas Spor Haberler

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