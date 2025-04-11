Şırnaklı Sporcular Boks Şampiyonasında Çeyrek Finale Yükseldi

Karabük ilinde yapılan 2025 Türkiye A Gençler Liseler Arası Boks Şampiyonası'nda Şırnaklı 4 sporcu çeyrek finale yükseldi.

Karabük'te düzenlenen 2025 Türkiye A Gençler Liseler Arası Boks Şampiyonasında Şırnak adına mücadele eden Adnan Hüseyin, Ömer Sabaz, Nurullah Utaş ve Abdulsamet Gül rakiplerini yenerek çeyrek finale yükselirken, Süleyman Enes Kılınç ve Muhammed Musab Göral ise bir üst tura yükseldi.

Şırnak'tan 9 erkek ve 1 kadın sporcunun katıldığı Türkiye A Gençler Liseler Arası Boks Şampiyonası'nda 6 sporcu başarıya imza atarak bir üst tura yükseldi. Cizre Özel Bilim Teknik Koleji öğrencisi Adnan Hüseyin 75 kilogram, Cizre Spor Lisesi öğrencisi Ömer Sabaz +91 kilogram, Silopi Şehri Nuh Anadolu lisesi öğrencisi Nurullah Utaş 51 kilogram, Özel İdil Final Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Abdulsamet Gül 54 kilogramda rakiplerini yenerek çeyrek finale yükseldi.

Cizre Dicle Anadolu Lisesi Öğrencisi Süleyman Enes Kılınç 63,5 kilogram, Cizre Spor Lisesi Öğrencisi Muhammed Musab Göral ise 60 kilogramda rakiplerini yenerek bir üst tura yükseldi. - ŞIRNAK