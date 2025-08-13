Şırnaklı Halterci Sefkan Sümen Avrupa ve Türkiye Rekorları Kırdı

Yıldızlar U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda Avrupa rekoru, Sivas'ta ise 3 Türkiye rekoru kıran Şırnaklı milli halterci Sefkan Sümen, Şırnak Valisi Birol Ekici'yi ziyaret etti.

Yıldızlar U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda Avrupa rekoru ve Sivas'ta düzenlenen Yıldızlar Kulüpler Halter Türkiye Şampiyonası'nda 3 Türkiye rekoru kırıp şampiyon olan Şırnaklı Milli Halterci Sefkan Sümen, antrenörü Hüseyin Ölgen, Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Nihat Avcı ile Şırnak Valisi Birol Ekici tarafından makamında kabul edildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
