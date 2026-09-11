Haberler

Şırnak yarın "Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası İl Karmalar Ligi Finali"ne ev sahipliği yapacak

Şırnak yarın 'Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası İl Karmalar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Türkiye Atletizm Federasyonu Dağ Koşuları Koordinatör Yardımcısı Fadıl Kara: "Burada seçilen gençlerimizle 2027'de Avrupa ve dünya şampiyonalarına gidecek milli takımı oluşturmak için çalışacağız. İnşallah önümüzdeki yıllarda da federasyon başkanımız Ahmet Karadağ'ın yönetiminde Avrupa ve Balkan Şampiyonası seçmelerini burada yapmayı hedefliyoruz"

Şırnak'ta yarın gerçekleştirilecek "Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası İl Karmalar Ligi Finali"ne ilişkin basın toplantısı yapıldı.

Valilik himayesinde, Türkiye Atletizm Federasyonu organizasyonunda, belediye ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenecek şampiyona öncesinde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Türkiye Atletizm Federasyonu Dağ Koşuları Koordinatör Yardımcısı Fadıl Kara, Şırnak'ta ilk kez organizasyon düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kara, yarın gerçekleştirilecek koşu için tüm parkurların hazırlandığını ifade ederek, "Burada seçilen gençlerimizle 2027'de Avrupa ve dünya şampiyonalarına gidecek milli takımı oluşturmak için çalışacağız. Güzel bir çalışma, güzel bir birlik ve beraberlik olacak. İnşallah önümüzdeki yıllarda da federasyon başkanımız Ahmet Karadağ'ın yönetiminde Avrupa ve Balkan Şampiyonası seçmelerini burada yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din ise şampiyonaya 30 ilden 120 sporcunun katılacağını belirtti.

Şırnak'ın artık ulusal spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan bir kent haline geldiğini aktaran Din, "Sporcularımız 3 etapta yapılacak 5,7 ve 8 kilometrelik yarış sonucunda milli takıma seçilip ülkemizi dünya şampiyonalarında temsil edecek. Parkurumuzu Millet Bahçesi'nden başlatıp Namaz Dağı eteklerindeki güzergahta sürdürüp Valilik önünde sonlandıracağız. Daha sonra da burada ödül törenimizi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Din, ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini belirterek, yapımı süren spor salonlarının da tamamlanmasıyla artık salon sporlarına da ev sahipliği yapmaya başlayacaklarını kaydetti.

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Birlik, Şırnak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri Faysal Kadırhan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Nihat Avcı ile yarışta görev alacak sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA
Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var

Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

Askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber: Şehit ve yaralılar var

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler geri dönüyor! Jose Mourinho müjdeyi verdi

Sonunda muradına erdi!
Adaylar bomba! İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturabilecek isimler

Adaylar bomba! İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturabilecek isimler
Tuvalete gitmenin bedeli 89 bin lira oldu

Tuvalete gitmenin bedeli 89 bin lira oldu
Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten yeni villa kararı: 3 milyon dolarlık ev arıyorlar

Los Angeles yangınında evleri kül olmuştu: Ünlü çiftten sürpriz karar
Fenerbahçe'nin yıldızı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Fenerbahçe'nin yıldızı; Olise, Raphinha ve Courtouis ile aynı takımda
Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme! Bakan Şimşek, Erdoğan'a sunum yaptı

Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme! Şimşek, Erdoğan'a sundu
ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi

Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları uçuşa geçti