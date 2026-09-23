Şırnak'taki Cudi Cup'ta 5 ülkeden 61 tenisçi milli takım için mücadele ediyor

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Şırnak'ta düzenlenen 5. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'na ikinci tur karşılaşmalarıyla devam edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) destek ve koordinasyonunda, Valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesinin katkılarıyla üniversite yerleşkesindeki 2 kapalı ve 4 açık kortta gerçekleştirilen turnuvada; ABD, Yemen, Belarus, Rusya ve Türkiye'den 61 sporcu mücadele ediyor.

Turnuvada ilk iki turu geçen sporcular, "Cudi", "Gabar", "Faraşin", "Kato", "Botan" ve "Sefine" isimlerinin verildiği kortlarda bugün ikinci tur mücadelesine çıktı.

Tenis İl Temsilcisi Mehmet Batak, AA muhabirine, bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda iyi bir ortamda çekişmeli müsabakaların oynandığını söyledi.

Etkinliğe ev sahipliği yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Batak, "5 ülkeden 61 sporcu kıyasıya bir mücadele içerisinde. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere program dahilinde sporcular belirlenen kura ile hakemler gözetiminde mücadele veriyorlar. Sporcularımızı da en iyi şekilde misafir ediyoruz. Şehrimizin ne kadar misafirperver olduğunu gösteriyoruz. Onlar da burada olmaktan memnuniyetini dile getiriyorlar. İnşallah bu organizasyonlar burada oynanmaya devam eder." dedi.

26 Eylül Cumartesi günü final karşılaşmalarının ardından turnuvanın sona ereceğini anımsatan Batak, "Burada oynayan sporcular puanlar alarak milli takıma girmeye çalışıyor. Yarı final ve final oynayanlar direkt ülkelerinin milli takımına seçiliyor." diye konuştu.

İzmir'den gelen Demir Özdoğru da turnuvaya katıldığı için mutlu olduğunu, Şırnak'ta güzel bir tenis ortamı bulduğunu ifade etti.

Turnuvada hedefinin final oynamak olduğunu aktaran Özdoğru, "Her gün zamanında uyuyup zamanında beslenerek ve bolca antrenman yaparak hazırlandım, inşallah başarılı olurum." dedi.

ABD'den gelerek Türkiye adına yarışan Mateo Serik ise güzel bir kentte, güzel kortlarda mücadele verdiklerini, kendisi adına iyi bir turnuva geçtiğini belirtti.

Her yıl yapılan turnuvaya gelecek yıl da katılmayı hedeflediğini aktaran Serik, "Turnuvada ilk kez yer alıyorum. Hedefim en az yarı final oynamak. Umarım bunu başarabilirim." diye konuştu.

Turnuvada, yarın çeyrek final müsabakaları yapılacak.???????

Kaynak: AA