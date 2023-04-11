Şırnak'ta tenis turnuvası düzenlendi

Şırnak'ta tenis bölge müsabakası düzenlendi.

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen okul sporları tenis bölge müsabakaları başladı. 1 hafta sürecek olan yarışma dün itibariyle başladı. Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, açılışta yaptığı konuşmada, "İlimize gelen bütün sporculara başarılar diliyorum. Hoş geldiniz inşallah çok güzel bir müsabaka olacaktır sporcu ve antrenörlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Tenis bölge müsabakasına 11 ilden 80 sporcunun katıldığı belirtildi. - ŞIRNAK